Atp Cup 2021: programma, orari e tv. Il calendario giorno per giorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2 al 6 febbraio a Melbourne si terrà l’ATP Cup 2021. In questa edizione le nazioni protagoniste saranno dodici, suddivise in quattro gironi da tre squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali. L’Italia è stata sorteggiata con Austria e Francia. La squadra azzurra si presenta a Melbourne con ambizioni, vista la presenza di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. A completare il quartetto ci saranno Simone Bolelli (impegnato quasi sicuramente in doppio) ed Andrea Vavassori. Qui di seguito il programma completo dell’ATP Cup 2021. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta su SuperTennis ed in streaming sul sito del canale. ATP CUP 2021: programma E orari MARTEDI 2 FEBBRAIO dalle 00.00: Serbia-Canada ed Austria-Italia dalle 7.30: ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2 al 6 febbraio a Melbourne si terrà l’ATP Cup. In questa edizione le nazioni protagoniste saranno dodici, suddivise in quattro gironi da tre squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali. L’Italia è stata sorteggiata con Austria e Francia. La squadra azzurra si presenta a Melbourne con ambizioni, vista la presenza di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. A completare il quartetto ci saranno Simone Bolelli (impegnato quasi sicuramente in doppio) ed Andrea Vavassori. Qui di seguito ilcompleto dell’ATP Cup. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta su SuperTennis ed in streaming sul sito del canale. ATP CUPMARTEDI 2 FEBBRAIO dalle 00.00: Serbia-Canada ed Austria-Italia dalle 7.30: ...

OA_Sport : Tutti gli orari e tutte le sfide dell'ATP CUP 2021. L'Italia affronta Austria e Francia - pana_tta : RT @federtennis: Da Barazzutti a @FilippoVolandri: protagonisti ???? in campo e fuori! Corrado lascia un'eredità unica: ha vinto la #DavisCu… - federtennis : Da Barazzutti a @FilippoVolandri: protagonisti ???? in campo e fuori! Corrado lascia un'eredità unica: ha vinto la… - OA_Sport : #ATPCUP Come seguire la competizione per nazioni di scena a Melbourne: la guida completa sul programma e sulla form… - OA_Sport : #ATPCUP Chi saranno i partecipanti alla prossima competizione a squadre a Melboune? L'Italia al via con Berrettini… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup Calendario ATP Cup 2021: orari, programma, tv, streaming. La formula del torneo OA Sport Atp Cup 2021: programma, orari e tv. Il calendario giorno per giorno

Dal 2 al 6 febbraio a Melbourne si terrà l'ATP Cup 2021. In questa edizione le nazioni protagoniste saranno dodici, suddivise in quattro gironi da tre squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento si qu ...

Tennis, Jannik Sinner torna in campo all’ATP Melbourne 1 2021: ecco quando, tutte le info

Tennis, Jannik Sinner torna in campo all'ATP Melbourne 1 2021: ecco quando, tutte le info Esordio stagionale per Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Melbourne ?

Dal 2 al 6 febbraio a Melbourne si terrà l'ATP Cup 2021. In questa edizione le nazioni protagoniste saranno dodici, suddivise in quattro gironi da tre squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento si qu ...Tennis, Jannik Sinner torna in campo all'ATP Melbourne 1 2021: ecco quando, tutte le info Esordio stagionale per Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Melbourne ?