Atalanta, De Roon prende in giro Ibrahimovic: "Ora mi nascondo" (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) VIDEO molto divertente pubblicato da Marten De Roon sul proprio account Twitter. Il centrocampista dell'Atalanta, noto per i suoi contenuti ironici sui social, ha preso in giro Zlatan Ibrahimovic che durante Milan-Atalanta aveva accusato Zapata di aver giocato meno partite rispetto ai gol dello svedese, invitandolo a zittirsi. De Roon ha creato un montaggio con i tre gol dei bergamaschi a San Siro e alla fine, copiando un noto formato di meme che va molto di moda, ha inserito gli inconfondibili titoli di coda di un film di Robert Weide. In alto il VIDEO. SportFace.

