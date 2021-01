ASTM | vertici e manager strategici acquistano azioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ied altridihanno acquistato pacchetti didella società, rilevando complessivamente 39.564, per un controvalore di oltre 736 mila euro. Le operd’acquisto, oggetto delle consuete comunicufficiali di internal dealing, sono state effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Rubegni, dall’Amministratore Delegato Umberto Tosoni, dal Chief Financial Officer Alberto Gargioni, e dai Direttori delle funzioni Finance Stefano Viviano, Administration, Budgeting and Control Alberto Pernigotti, Investor Relations & Communications Lawrence Young Kay. Gli acquisti, che confermano la fiducia nella società e nelle sue prospettive di crescita, sono stati realizzati nel ...