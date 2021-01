Assalto al Congresso | tra gli arrestati il fratello di un agente dei servizi nel team Obama

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Washington, 25 gen – All’alUsa del 6 gennaio scorso ha partecipato ildi undeisegreti statunitensi che una volta guidava ildell’ex first lady Michelleal, ilFairlamb Secondo quanto apprende la Cnn Preston Fairlamb III è ildi Scott Fairlamb, un uomo che affronta cinque accuse collegate al suo presunto ruolo nell’insurrezione del, ed è un membro deisegreti. Secondo il libro di memorie dell’ex presidente Usa Barack, pubblicato nel 2018, l’uomo avrebbe “guidato un” connesso al presidente....

La Camera Usa trasmetterà l'articolo del secondo impeachment contro Donald Trump in serata, quando i 'manager' del procedimento (i deputati-procuratori) lo leggeranno e lo consegneranno al Senato. (AN ...2' di lettura 25/01/2021 - "L'intenzione di preghiera per la pace del 27 gennaio è dedicata agli Stati Uniti d'America dove l'assalto al Palazzo del Congresso, denota la tensione sociale e politica ch ...