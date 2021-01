Ascolti Tv domenica 24 gennaio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ascolti Tv domenica 24 gennaio Prima serata Live Non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mina Settembre 1×05-06 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 9-1-1 3×05-06 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Doctor Strangemilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa – Anteprima milioni e %Che Tempo Che Fa milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo milioni e % Schindler’s list mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sindrome K mila e % Non è l’Arena mila e % Family Food Fight 1a Tv free mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 25 gennaio 2021)Tv24Prima serata Live Non è la D’Urso milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mina Settembre 1×05-06 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 9-1-1 3×05-06 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Doctor Strangemilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa – Anteprima milioni e %Che Tempo Che Fa milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo milioni e % Schindler’s list mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sindrome K mila e % Non è l’Arena mila e % Family Food Fight 1a Tv free mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una ...

CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 24 gennaio 2021: Mina Settembre, Live Non è la D'Urso, Che Tempo Che Fa, Non è l'Arena, dati Au… - WalterSylarYang : L'unico motivo per cui questo programma continua ad andare in onda nonostante gli ascolti disastrosi dev'essere che… - cheTVfa : La #SupercoppaItaliana che ha visto trionfare la #Juventus raggiunge la vetta degli ascolti. Ecco la classifica … - alibi2000 : @AngelOne_ Battera il record di ascolti fatto domenica da Inter Juve - TozziPerla : Chiamate Barbarella e chiedetele chi fa più ascolti la domenica #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti tv domenica 24 gennaio: Mina Settembre, Che tempo che fa, Live – Non è la D’Urso TPI La fiction “Mina Settembre” fa il record di ascolti

La nuova fiction scritta da Maurizio De Giovanni che la domenica sera ci tiene compagnia sta avendo un successo inaspettato, anche ieri sera gli ascolti sono stati più alti ...

Ragazza morta in burrone, davanti al pm fidanzato si dice innocente

Si è concluso all'alba l'interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che domenica mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare in un burrone il corpo parzialmente bruc ...

La nuova fiction scritta da Maurizio De Giovanni che la domenica sera ci tiene compagnia sta avendo un successo inaspettato, anche ieri sera gli ascolti sono stati più alti ...Si è concluso all'alba l'interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che domenica mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare in un burrone il corpo parzialmente bruc ...