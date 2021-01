Arriva il Topolibro | la musica lirica di Verdi raccontata da Topolino

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Lada. Unspeciale disponibile dal 27 gennaio con le più belle storie disneyane dedicate all’opera. L’uscita è pensata proprio in occasione del 120° anniversario dalla scomparsa di Giuseppe. In occasione dei 120 anni dalla scomparsa di Giuseppe, Panini Comics presenta Lada. Si tratta di unda collezione che raccoglie le più belle storie disneyane dedicate all’opera, una vera delizia per tutti gli appassionati di palchi, loggioni e… fumetto d’autore. Lada ...