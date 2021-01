Arrestato un medico nel Bresciano: ha indotto la morte di pazienti Covid-19 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un medico nel Bresciano è stato Arrestato dai carabinieri del Nas per aver indotto intenzionalmente la morte di due pazienti affetti da Covid Arrestato un medico in servizio al pronto soccorso in un ospedale del Bresciano. Nello specifico il medico è accusato di omicidio, in quanto avrebbe somministrato a due pazienti malati di Covid-19 dei farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causandone la morte. I fatti fanno riferimento alla prima ondata di coronavirus del Marzo 2020. Ti potrebbe interessare->Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini dichiara: “Basta con la Politica” medico Arrestato, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unnelè statodai carabinieri del Nas per averintenzionalmente ladi dueaffetti daunin servizio al pronto soccorso in un ospedale del. Nello specifico ilè accusato di omicidio, in quanto avrebbe somministrato a duemalati di-19 dei farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causandone la. I fatti fanno riferimento alla prima ondata di coronavirus del Marzo 2020. Ti potrebbe interessare->Live Non è la D’Urso, Alessandra Mussolini dichiara: “Basta con la Politica”, ...

