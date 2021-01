Arrestato un medico a Brescia. L’accusa: “Ha dato farmaci letali a due malati di Covid” (Di lunedì 25 gennaio 2021) I carabinieri dei Nas hanno Arrestato, all’alba, un medico del pronto soccorso di un ospedale della provincia di Brescia. L’accusa è omicidio. I militari del locale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brescia. Il medico della provincia di Brescia avrebbe “intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal virus Covid-19 farmaci letali. Sostanze ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due di loro”. Attualmente il professionista è agli arresti domiciliari. I fatti risalgono al marzo 2020 I fatti risalgono al marzo dell’anno scorso, quando l’elevato numero di contagi andava a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) I carabinieri dei Nas hanno, all’alba, undel pronto soccorso di un ospedale della provincia diè omicidio. I militari del locale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità militari hannoesecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di. Ildella provincia diavrebbe “intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal virus-19. Sostanze ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due di loro”. Attualmente il professionista è agli arresti domiciliari. I fatti risalgono al marzo 2020 I fatti risalgono al marzo dell’anno scorso, quando l’elevato numero di contagi andava a ...

