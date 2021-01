Arrestato primario a Brescia, somministrava farmaci letali a pazienti Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’hanno Arrestato questa mattina a Brescia. Era molto noto: primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, aveva combattuto come un “eroe” la battaglia alla pandemia più letale di questo secolo. Mai, in realtà, ci si sarebbe aspettati che finisse sotto inchiesta. Ed invece la magistratura lo accusa di aver causato la morte di due pazienti che avevano contratto il Covid. Ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo l’inchiesta della Procura Bresciana, avrebbe somministrato intenzionalmente ai due pazienti farmaci ad effetto anestetico, responsabili di un blocco neuromuscolare. I dettagli della vicenda I fatti risalgono al mese di marzo del 2020. La pandemia aveva raggiunto il suo apice. Gli ospedali si trovavano al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’hannoquesta mattina a. Era molto noto:del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, aveva combattuto come un “eroe” la battaglia alla pandemia più letale di questo secolo. Mai, in realtà, ci si sarebbe aspettati che finisse sotto inchiesta. Ed invece la magistratura lo accusa di aver causato la morte di dueche avevano contratto il. Ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo l’inchiesta della Procurana, avrebbe somministrato intenzionalmente ai duead effetto anestetico, responsabili di un blocco neuromuscolare. I dettagli della vicenda I fatti risalgono al mese di marzo del 2020. La pandemia aveva raggiunto il suo apice. Gli ospedali si trovavano al ...

