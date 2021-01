Arrestato medico a Brescia: farmaci letali a pazienti Covid poi morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tre i casi sospetti nell'ospedale di Montichiari che hanno portato Carlo Mosca agli arresti domiciliari. Un infermiere ad un collega: 'Questo è pazzo' Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tre i casi sospetti nell'ospedale di Montichiari che hanno portato Carlo Mosca agli arresti domiciliari. Un infermiere ad un collega: 'Questo è pazzo'

MediasetTgcom24 : Brescia, indusse alla morte di 2 pazienti Covid: arrestato medico - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Farmaci letali a due pazienti, arrestato un medico in un ospedale pubblico nel Bresciano. I carabinieri l… - HuffPostItalia : Provoca la morte di due pazienti Covid con farmaci: arrestato medico nel bresciano - massimoneri90 : Medico arrestato, infermiere: farmaci somministrati per liberare posti letto - infoitinterno : Arrestato un medico nel Bresciano: ha indotto la morte in pazienti Covid -