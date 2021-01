Arrestato Algero Corretini, 1727wrldstar picchia la compagna e la ferisce gravemente (Di lunedì 25 gennaio 2021) Algero Corretini , l'autore del video 'Fratellì' e conosciuto sui social come 1727 con account instagram da oltre 200 mila follower, è stato Arrestato. L'accusa è gravissima. Secondo le indagini ... Leggi su romatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021), l'autore del video 'Fratellì' e conosciuto sui social come 1727 con account instagram da oltre 200 mila follower, è stato. L'accusa è gravissima. Secondo le indagini ...

GabrielePetrone : RT @LaStampa: Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro - rep_roma : Roma, picchia la sua ragazza: il rapper 1727Wrldstar arrestato per maltrattamenti e droga. Chiesto il carcere per A… - LaStampa : Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro - jorgeRey_Rey : RT @messveneto: Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro: La ragazza portata in osped… - iosonopao : RT @Corriere: Maltratta la compagna, arrestato Algero Corretini (il rapper del video «Ho sfonnato tutto fratellì») -