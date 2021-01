Aris Salonicco-Larisa (martedì 26 gennaio, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mantzios recupera Benalouane e Matilla, Festa senza Younes (Di lunedì 25 gennaio 2021) Diciannovesimo turno di Superliga greca e l’Aris Salonicco proverà a dar seguito alla vittoria di Nea Smyrni battendo in casa il pericolante LArisa. Partita difficile decisa da un gol di Ioannou quella sul campo dell’Apollon, ma che permette ai gialloneri di ripartire dopo due sconfitte consecutive. Il probabile arrivo di Mitroglou dovrebbe portare quell’attaccante di qualità di cui questa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 25 gennaio 2021) Diciannovesimo turno di Superliga greca e l’proverà a dar seguito alla vittoria di Nea Smyrni battendo in casa il pericolante La. Partita difficile decisa da un gol di Ioannou quella sul campo dell’Apollon, ma che permette ai gialloneri di ripartire dopo due sconfitte consecutive. Il probabile arrivo di Mitroglou dovrebbe portare quell’attaccante di qualità di cui questa InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Aris Salonicco-Larisa (martedì 26 gennaio, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, - Brigata_OM : UFFICIALE | Kostas Mitroglou rescinde con l’#OM e firma con l’Aris Salonicco. Ciao Kostas ?? ???? | #MercatOM… - deatoffees : Dalla rimonta Vs #aris di #salonicco passando per il grande slam 1987 arrivando ai pugni di Livorno, massacrando se… - infobetting : Aris Salonicco-Larisa (martedì 26 gennaio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - mirkotwitta : @IlBacchettone Ogni volta che qualcuno mi dice 'i tifosi non hanno mai segnato un gol' , ricordo quante partite ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Aris Salonicco Aris Salonicco-Larisa (martedì 26 gennaio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Mantzios recupera Benalouane e Matilla, Festa senza Younes Infobetting Marsiglia: Milik mette alla porta Mitroglou

Commenta per primo Dopo l'ufficialità dell'arrivo dal Napoli di Milik, il Marsiglia è pronto a cedere alcuni dei calciatori in esubero nel reparto offensivo. Per RMC Sport, il maggiore indiziato è Kos ...

Il panorama della Super League-Second AEK

L'Olympiakos ha battuto 1-0 PAS Giannina, con un gol di Hassan nei ritardi, PAOK passato (3-0) da Creta e Panathinaikos (1-0) da “Kl. ???e??d?? ”. Dono di rigore di Salomon all'AEK, che ha battuto Atr ...

Commenta per primo Dopo l'ufficialità dell'arrivo dal Napoli di Milik, il Marsiglia è pronto a cedere alcuni dei calciatori in esubero nel reparto offensivo. Per RMC Sport, il maggiore indiziato è Kos ...L'Olympiakos ha battuto 1-0 PAS Giannina, con un gol di Hassan nei ritardi, PAOK passato (3-0) da Creta e Panathinaikos (1-0) da “Kl. ???e??d?? ”. Dono di rigore di Salomon all'AEK, che ha battuto Atr ...