Arianna David demolisce Antonella Elia: “Odia tutti. Odia le donne, gli uomini e sé stessa” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arianna David contro Antonella Elia Per l’ennesima volta Antonella Elia è finita al centro delle polemiche per le due opinioni spesso taglienti espressi con il suo ruolo al Grande Fratello Vip 5. In questa occasione contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane si è fatta avanti Arianna David, cara amica di Samantha De Grenet, attualmente concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La bionda opinionista continua ad essere criticata per le sue affermazioni disarmanti e prive di ogni tipo di censura. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa durante lo scontro con la soubrette romana, chiamandola pure La Regina del Gorgonzola. Una lite in diretta che ha indignato il pubblico, spingendo lo stesso conduttore a ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 25 gennaio 2021)controPer l’ennesima voltaè finita al centro delle polemiche per le due opinioni spesso taglienti espressi con il suo ruolo al Grande Fratello Vip 5. In questa occasione contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane si è fatta avanti, cara amica di Samantha De Grenet, attualmente concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La bionda opinionista continua ad essere criticata per le sue affermazioni disarmanti e prive di ogni tipo di censura. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa durante lo scontro con la soubrette romana, chiamandola pure La Regina del Gorgonzola. Una lite in diretta che ha indignato il pubblico, spingendo lo stesso conduttore a ...

