Argentin | Amministrazione Raggi ha ferito i disabili

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “La sindacacontinua a dimostrare la sua incapacita’ di governare la citta’, un altra volta rimpasta i suoi assessori dimostrando i limiti della sua. Mai un “no” ne un’si”, ma solo mutismo ed immobilismo, queste sono state e continuano ad essere le prerogative del governo 5 stelle a Roma. La capitale sta vivendo insieme ai suoi cittadini, una esperienza drammatica e inconcludente come mai era successo neanche nei tempi peggiori”. Lo dichiara in una nota il Presidente dell’associazione A.L.M. Ileana. “Non c’e’ stata mai la possibilita’ di essere ricevuti dai suoi assessori ne’ tantomeno di essere ascoltati, di conseguenza la collaborazione e’ stata sempre negata, per questo si contano i giorni per arrivare alle nuove elezioni che sono l’unica possibilita’ per far rivivere Roma. La ...