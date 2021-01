Aree «rosso scuro» e stretta sui viaggi in Ue: ecco la proposta della Commissione. In Italia 3 Regioni a rischio elevato (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Commissione europea ha proposto una nuova colorazione per classificare i Paesi dell’Ue ad alto rischio Coronavirus: il “rosso scuro”. Tra le Aree individuate in una prima simulazione ci sarebbero anche alcune zone d’Italia. L’idea era stata anticipata lo scorso 22 gennaio dalla presidente Ursula von der Leyen durante un vertice. A dare ulteriori dettagli è stato ora il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. January 25, 2021 I Paesi verrebbero suddivisi in Aree arancioni, grigie, rosse o rosso scuro. La definizione di dark red si applicherebbe a quelle Aree in cui il tasso di notifica delle infezioni ogni 14 giorni è di 500 o più positivi ogni 100 mila abitanti. I dati sono basati sulla ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laeuropea ha proposto una nuova colorazione per classificare i Paesi dell’Ue ad altoCoronavirus: il “”. Tra leindividuate in una prima simulazione ci sarebbero anche alcune zone d’. L’idea era stata anticipata lo scorso 22 gennaio dalla presidente Ursula von der Leyen durante un vertice. A dare ulteriori dettagli è stato ora il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. January 25, 2021 I Paesi verrebbero suddivisi inarancioni, grigie, rosse o. La definizione di dark red si applicherebbe a quellein cui il tasso di notifica delle infezioni ogni 14 giorni è di 500 o più positivi ogni 100 mila abitanti. I dati sono basati sulla ...

