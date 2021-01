Arcuri: 'Il vaccino di Johnson e Johnson è alle porte. Immunità di gregge? Spero a fine autunno' (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Non perderei la speranza di raggiungere alla fine dell'autunno. Lo ha detto a Rai Radio2 il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri confidando sull'arrivo di ulteriori vaccini, a partire da ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Non perderei la speranza di raggiungere alladell'. Lo ha detto a Rai Radio2 il commissario per l'emergenza Domenicoconfidando sull'arrivo di ulteriori vaccini, a partire da ...

