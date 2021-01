Antonella Clerici è ufficialmente a dieta ma a fine puntata si pente: “Tra un po’ rotolerò” (Foto) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Facile annunciare una dieta quando non si ha fame e Antonella Clerici si è resa conto subito che fino a quando condurrà un programma di cucina sarà davvero impossibile dimagrire (Foto). Tanti buoni propositi ma al momento niente di concreto per la Clerici e i chili in più da perdere. Le feste di Natale sono finite già da un po’ e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con l’aiuto della dottoressa Evelina Flachi hanno anche provato a proporre qualche piatto light, un menù un po’ più leggero ma sempre goloso. Il tutto è durato ben poco, anche con Alfio si sono subito arresi perché è davvero difficile mettersi a dieta con tutte le ottime ricette e gli assaggi di ogni giorno in diretta. Antonella Clerici oggi ci ha provato ancora una volta: “Sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) Facile annunciare unaquando non si ha fame esi è resa conto subito che fino a quando condurrà un programma di cucina sarà davvero impossibile dimagrire (). Tanti buoni propositi ma al momento niente di concreto per lae i chili in più da perdere. Le feste di Natale sono finite già da un po’ e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con l’aiuto della dottoressa Evelina Flachi hanno anche provato a proporre qualche piatto light, un menù un po’ più leggero ma sempre goloso. Il tutto è durato ben poco, anche con Alfio si sono subito arresi perché è davvero difficile mettersi acon tutte le ottime ricette e gli assaggi di ogni giorno in diretta.oggi ci ha provato ancora una volta: “Sono ...

soloversacexme : RT @SalvatoreCow: Antonella Clerici - Spot Leocrema 1995 @antoclerici - burnedtongue : appello per far andare l'attore che interpreta milo cotogno al programma di antonella clerici così da ricreare la m… - VincenzoRenda7 : @stotwitte_r che so magari coletta l'idea di mettere una soap al pomeriggio come il paradiso non l'avrebbe avuta e… - burnedtongue : con questo tempo oggi giornata tristissima spero di riuscire a finire di studiare le cose della mattina entro le 12… - mdimarcatonio : @gyn_lemon @dreamombra Aspetto il ft. Con Antonella Clerici -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici quanto guadagna la conduttrice Rai? Patrimonio e compensi ControCopertina Antonella Clerici è ufficialmente a dieta ma a fine puntata si pente: “Tra un po’ rotolerò” (Foto)

Facile annunciare una dieta quando non si ha fame e Antonella Clerici si è resa conto subito che fino a quando condurrà un programma di cucina sarà davvero impossibile dimagrire (foto). Tanti buoni pr ...

Elisa Isoardi: 'Dopo tre anni dalla separazione con Salvini, sono pronta a un nuovo amore'

Alla conduttrice della Rai ci sono voluti tre anni per metabolizzare la separazione dal leader della Lega Nord.

Facile annunciare una dieta quando non si ha fame e Antonella Clerici si è resa conto subito che fino a quando condurrà un programma di cucina sarà davvero impossibile dimagrire (foto). Tanti buoni pr ...Alla conduttrice della Rai ci sono voluti tre anni per metabolizzare la separazione dal leader della Lega Nord.