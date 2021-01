Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 25 gennaio: un ingresso a sorpresa, e il primo finalista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anticipazioni Grande Fratello Vip, nella puntata del 25 gennaio ci sarà un nuovo ingresso, e non solo, come sappiamo, verrà decretato il primo finalista. Una settimana piena di colpi di scena è stata questa appena trascorsa per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che continuano il loro percorso all’interno del reality. Gli scontri non mancano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 25 gennaio 2021)Vip, nella puntata del 25ci sarà un nuovo, e non solo, come sappiamo, verrà decretato il. Una settimana piena di colpi di scena è stata questa appena trascorsa per i concorrenti delVip, che continuano il loro percorso all’interno del reality. Gli scontri non mancano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

