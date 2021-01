Anticipazioni Gf Vip 5 | puntata 25 gennaio | tra primi finalisti | confronti e nuovi ingressi?

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 25 gennaio 2021)Gf Vip 5, delladel 25in onda questa sera su Canale 5. Come ogni settimana sarà un’altraricca di emozioni e di colpi di scena. Ins si scoprirà il nome della prima finalista donna. La scelta sarà tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. Non solo, questa sera ci saranno anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per GemmaGrande Fratello Vip 530 novembreGf Vip 5,28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, le dichiarazioni sul presunto ...