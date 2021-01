Andrea Scanzi inaugura ‘L’affondo’, tutti i martedì dalle 8 su TvLoft: “Vi parlo di Matteo Renzi: solo lui poteva aprire una crisi adesso” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “A chi dedico ‘L’affondo’ ovviamente? A Matteo Renzi. Chi poteva, dentro una pandemia, nella fase più difficile dai tempi della Seconda guerra mondiale, aprire una crisi politica senza alcun motivo?”. Andrea Scanzi parte con una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie, ‘L’affondo’, tutti i martedì, dal 26 gennaio, su TvLoft a partire dalle otto, e il protagonista del primo ritratto, realizzato con la consueta dose di sarcasmo, è l’ex rottamatore, al centro delle cronache politiche per aver innescato la crisi di governo dopo aver “fatto dimettere” – come lui stesso ha detto – due ministre di Italia viva, Teresa Bellanova dal dicastero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “A chi dedicoovviamente? A. Chi, dentro una pandemia, nella fase più difficile dai tempi della Seconda guerra mondiale,unapolitica senza alcun motivo?”.parte con una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie,, dal 26 gennaio, sua partireotto, e il protagonista del primo ritratto, realizzato con la consueta dose di sarcasmo, è l’ex rottamatore, al centro delle cronache politiche per aver innescato ladi governo dopo aver “fatto dimettere” – come lui stesso ha detto – due ministre di Italia viva, Teresa Bellanova dal dicastero ...

