Andrea Roncato, cosa c’è dietro la fine con Stefania: «Usava la bamba, la cocaina, certi livori non si dimenticano» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andrea Roncato ingannato dalla D’Urso? dietro la fine del matrimonio con Stefania Orlando ci sarebbe il tradimento della showgirl romana: questo, almeno, avrebbe confessato l’attore ai microfoni di Live- Non è la D’Urso salvo poi ritrattare confidando di esser stato vittima di un tranello teso dalla stessa conduttrice. Non l’unica caduta per Roncato che, sentendosi attaccato sui social, ha incalzato con le offese nei confronti di quella che è da tempo l’ex moglie. Leggi anche >> Roncato senza freni: «La carriera di Stefania? 20 anni di materassi. In casa gente che ha mostrato la pa**ta» Andrea Roncato e Stefania Orlando: il tradimento vera causa della rottura? Sebbene oggi abbia promesso di non ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)ingannato dalla D’Urso?ladel matrimonio conOrlando ci sarebbe il tradimento della showgirl romana: questo, almeno, avrebbe confessato l’attore ai microfoni di Live- Non è la D’Urso salvo poi ritrattare confidando di esser stato vittima di un tranello teso dalla stessa conduttrice. Non l’unica caduta perche, sentendosi attaccato sui social, ha incalzato con le offese nei confronti di quella che è da tempo l’ex moglie. Leggi anche >>senza freni: «La carriera di? 20 anni di materassi. In casa gente che ha mostrato la pa**ta»Orlando: il tradimento vera causa della rottura? Sebbene oggi abbia promesso di non ...

GCamberi : @tempoweb @giadinagrisu Il titolo esatto sarebbe “Andrea Roncato tenta di umiliare Stefania Orlando ma ne rimane umiliato” - giorgiaclx : Come se voi foste a conoscenza dei retroscena riguardanti il passato e il matrimonio di Stefania e Andrea Roncato,… - tempoweb : Andrea Roncato umilia Stefania Orlando. E spunta il fratello segreto @giadinagrisu #gfvip #noneladurso #25gennaio… - BISLACCO3 : RT @LiveNoneladUrso: 'Lei è molto dispiaciuta per Andrea Roncato' @SimoGianlorenzi racconta la telefonata con sua moglie Stefania Orlando… - elexvz : Il mio più grande flex è essere stata bloccata da andrea roncato per avergli detto che adesso Stefania è più seguit… -