Ancora maltempo in Campania, prorogata e ampliata l'allerta meteo

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato e ampliato l'allerta meteo in atto sull'intero territorio per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate, integrandola, dalle 16, con il rischio idrogeologico e idraulico di livello Giallo per le zone 6, 7, 8 (Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). E' previsto infatti un peggioramento che, soprattutto sui settori meridionali della regione, porterà nuove precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che, in considerazione dell'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua dovuto alle condizioni meteo dei giorni scorsi, ha fatto scattare l'allerta di colore Giallo che resterà in vigore fino alle 6 di martedì mattina.

Roma, 25 gen. (askanews) - Ancora danni e disagi per il maltempo, in particolare al Centro. Allagamenti, frane e venti forti nel Lazio e in ...

