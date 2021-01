America’s Cup | New Zealand più veloce con i nuovi foil Ma sarà anche stabile? – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Team Newsta seguendo con grande attenzione la Prada Cup, la competizione da cui uscirà il loro sfidante per la conquista dellaCup. I detentori del trofeo non sono soltanto spettatori della kermesse, ma sono parte attiva visto che hanno aiutato American Magic a riparare la loro barca (verrà comunque emessa fattura per le prestazioni offerte). Nel frattempo i kiwi si sono fatti vedere nella baia di Auckland e hanno sfoggiato una novità di grande rilievo: si tratta deiche dovrebbero rendere i padroni di casa ancora più veloci, pronti per la sfida di marzo e per cercare di difendere la Vecchia Brocca. Te Rehutai (questo è il nome dell’imbarcazione) si è esibita in una serie di allenamenti nel Golfo di Hauraki e il nuovo set si distingue perpiù stretti rispetto a quelli ...