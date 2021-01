(Di lunedì 25 gennaio 2021) L'matura il terzo successo stagionale consecutivo superando per tre reti a uno lo UnitedTest. Al Pala Rosselli prova estremamente positiva del gruppo granata, che con caparbietà ...

GazzettaSalerno : Alma Salerno, ad Aprilia la terza vittoria consecutiva. - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Pecchia spinge il Real Terracina: 'Alma Salerno? Sfida importantissima contro una grande squ… - ottopagine : Calcio a 5, serie B: l'Alma Salerno batte Aprilia #Salerno - aSalerno_it : #salerno L’Alma Salerno cala il tris, Aprilia ko - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - L’Alma Salerno cala il tris, United Aprilia sconfitto: a segno Altomare, Spisso e Galiñanes. -

Ultime Notizie dalla rete : Alma Salerno

Gazzetta di Salerno

StampaL’Alma Salerno fa visita al Real Terracina per la gara valida quale recupero della 7^ giornata del campionato di serie B. La sfida, in programma martedì 26 gennaio alle ore 19 presso il PalaCaru ...L’Alma Salerno matura il terzo successo stagionale consecutivo superando per tre reti a uno lo United Aprilia Test. Al Pala Rosselli prova estremamente positiva del gruppo granata, che con caparbietà ...