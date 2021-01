Allerta maltempo al Sud: burrasca forte in Calabria e Sicilia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una vasta area depressionaria, centrata sull'Europa settentrionale, si distende fino al Mediterraneo centrale convogliando verso l’Italia «diversi impulsi perturbati». Lo rende noto il Dipartimento... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una vasta area depressionaria, centrata sull'Europa settentrionale, si distende fino al Mediterraneo centrale convogliando verso l’Italia «diversi impulsi perturbati». Lo rende noto il Dipartimento...

DPCgov : ??Lunedì #25gennaio ?? Venti da forti a burrasca al Centro-Sud ?? Mareggiate lungo le coste esposte ????… - DPCgov : ???? Temporali e vento di burrasca al Centro-Sud. Qui l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #23gennaio ??… - DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - Adnkronos : ++#Maltempo, venti forti e burrasca: allerta in 8 #regioni++ - ottochannel : Danni e paura, ancora allerta per il maltempo in Campania -