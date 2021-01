Algero Corretini, in manette il rapper di “Ho preso il muro” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha picchiato la fidanzata a sangue: arrestato dai Carabinieri . Sono lontani i tempi in cui il rap in Italia – nato all’interno dei centri sociali – cantava versi di pace e tolleranza: in questi ultimi mesi, ci siamo confrontati spesso con vicende violente, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha picchiato la fidanzata a sangue: arrestato dai Carabinieri . Sono lontani i tempi in cui il rap in Italia – nato all’interno dei centri sociali – cantava versi di pace e tolleranza: in questi ultimi mesi, ci siamo confrontati spesso con vicende violente, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rep_roma : Roma, picchia la sua ragazza: il rapper 1727Wrldstar arrestato per maltrattamenti e droga. Chiesto il carcere per A… - LaStampa : Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro - jorgeRey_Rey : RT @messveneto: Arrestato Algero Corretini, il rapper 1727wrldstar picchia la compagna con un bastone di ferro: La ragazza portata in osped… - iosonopao : RT @Corriere: Maltratta la compagna, arrestato Algero Corretini (il rapper del video «Ho sfonnato tutto fratellì») - publish70628725 : Roma, Simona Vergaro denuncia Algero Corretini: arrestato 1727Wrldstar -