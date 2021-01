Alda D’Eusanio, chi è la giornalista e nuova concorrente del GF Vip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alda D’Eusanio, giornalista al Grande Fratello Vip. La D’Eusanio è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, reality show che va in onda su Canale 5. Il Grande Fratello Vip va in onda ogni lunedì su Canale 5 alle ore 21.10. Il reality show è condotto dal giornalista Alfonso Signorini. La D’Eusanio è una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Alda D’Eusanio ha 70 anni ed è nata a Tollo il 14 ottobre 1950. La D’Eusanio è vedova perché il marito Gianni Statera è morto il primo maggio del 1999. Fratello del giornalista Alberto Statera, è stato sposato dal 1983 con la giornalista Alda D’Eusanio. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip. Laè ladel Grande Fratello Vip, reality show che va in onda su Canale 5. Il Grande Fratello Vip va in onda ogni lunedì su Canale 5 alle ore 21.10. Il reality show è condotto dalAlfonso Signorini. Laè una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia.ha 70 anni ed è nata a Tollo il 14 ottobre 1950. Laè vedova perché il marito Gianni Statera è morto il primo maggio del 1999. Fratello delAlberto Statera, è stato sposato dal 1983 con la. La ...

