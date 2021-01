Afghanistan La visita di Guerini e la prova per la Nato

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel giorno dell’attentato a Kabul in cui è stato colpito un suv dell’ambasciata italiana, il ministro Lorenzoè arrivato a Herat per assistere, domani, all’avvicendamento tra le brigate Julia e Folgore nell’ambito dell’impegno italiano con la missioneResolute Support. Laarriva in un momento delicato per l’, tra gli attentati ormai quotidiani ad opera dei talebani e i negoziati di pace che appaiono arenati. Il dossier sarà in cima all’agenda del vertice di febbraio tra i ministri della Difesa della, il primo a cui prenderà parte il generale Lloyd Austin, nuovo capo del Pentagono. Ancora prima (dopodomani) si riuniranno i capi di Stato maggiore della Difesa, con Resolute Support al primo punto dell’incontro. C’è attesa sulla posizione che la nuova amministrazione ...