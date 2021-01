Adua Del Vesco, nuovo flirt dentro la Casa? Tutta la verità (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adua Del Vesco è sempre grande protagonista di questo GF Vip. Ed ecco che per lei potrebbe essere sotto un nuovo rapporto speciale. Adua Del Vesco è una delle protagoniste numero uno del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha fatto parlare di sé per alcuni aspetti della sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. La Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Delè sempre grande protagonista di questo GF Vip. Ed ecco che per lei potrebbe essere sotto unrapporto speciale.Delè una delle protagoniste numero uno del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha fatto parlare di sé per alcuni aspetti della sua avventura all’interno dellapiù spiata d’Italia. La

onceuponakoala_ : @wakeua @cumdivido Ma quindi @wakeua quel tweet sull’andamento del televoto era vero? Perché per me era un modo per… - drlover66300144 : Ma non era Rosalinda che diceva 'beata Giulia che abbraccia Pier, io mi devo accontentare di Dayane' o qualcosa del… - P1Bliss : poco si parla del fatto che più mtr fa la minchiona e + adua si prepara a sfancularla.... - shotanakamma : @RosaCannavo28 a volte odio i voti del brasile purtroppo queste persone continuano a salvare i partecipanti che non… - GIGI59096412 : Dire che Zorzi non è favorito è come dire che Adua del Vesco è fidanzata con Condor -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Gf Vip, Adua Del Vesco crolla dopo il messaggio del fidanzato Corriere dello Sport Adua Del Vesco, nuovo flirt dentro la Casa? Tutta la verità

Adua Del Vesco è sempre grande protagonista di questo GF Vip. Ed ecco che per lei potrebbe essere sotto un nuovo rapporto speciale.

Gf Vip, flirt tra Zenga e Rosalinda? La De Grenet indaga

Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore tra il figlio di Walter Zenga e l'attrice Adua Del Vesco? TORINO - Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, di nuovo al centro della quinta edizion ...

Adua Del Vesco è sempre grande protagonista di questo GF Vip. Ed ecco che per lei potrebbe essere sotto un nuovo rapporto speciale.Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore tra il figlio di Walter Zenga e l'attrice Adua Del Vesco? TORINO - Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, di nuovo al centro della quinta edizion ...