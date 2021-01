Adescava minori su TikTok, vietato l'uso dei social a ex insegnante (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Tribunale di prevenzione di Milano, su proposta del questore, ha disposto la sorveglianza speciale a un pedofilo milanese di 57 anni, autore di numerosi episodi di adescamento e violenza sessuale (... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Tribunale di prevenzione di Milano, su proposta del questore, ha disposto la sorveglianza speciale a un pedofilo milanese di 57 anni, autore di numerosi episodi di adescamento e violenza sessuale (...

LA SPEZIA - Adescava minori, bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni su Tik Tok. Coinvolte 41 ragazzine in divese città d’Italia, fra cui anche La Spezia. Un milanese di 57 anni, autor ...

LA SPEZIA - Adescava minori, bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni su Tik Tok. Coinvolte 41 ragazzine in divese città d’Italia, fra cui anche La Spezia. Un milanese di 57 anni, autor ...Il Tribunale di prevenzione di Milano, su proposta del questore, ha disposto la sorveglianza speciale a un pedofilo milanese di 57 anni, autore di numerosi ...