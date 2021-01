Adescava bambini su TikTok | vietato l' uso dei social a ex insegnante

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un uomo con precedenti per reati di pedofilia , una vita dentro e fuori dal carcere, specializzatosi, nel tempo, nell adescamento sul web. Era cos capace in questa sua attivit che stato necessario un ...

Un uomo con precedenti per reati di pedofilia , una vita dentro e fuori dal carcere, specializzatosi, nel tempo, nell’adescamento sul web. Era così capace ...Social e Tik Tok ancora sotto accusa dopo che Selena Jennifer Castillo, 16 anni, è fuggita da Reggello (in provincia di Firenze) in compagnia di un’altra ragazza, una ...