A fine autunno raggiungeremo l’immunità di gregge. Arcuri: “Possiamo recuperare in corsa questi ritardi insopportabili, inaccettabili e imprevisti” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non perderei la speranza di riuscire a raggiungere, come abbiamo detto dall’inizio, alla fine dell’autunno, l’immunità di gregge. Possiamo recuperare in corsa questi ritardi insopportabili, inaccettabili e imprevisti e faremo ogni cosa per perseguire la responsabilità di chi li ha prodotti; né noi né l’Europa abbiamo nulla da rimproverarci”. E’ quanto ha detto a Rai Radio2 il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Parlando dei ritardi nella fornitura dei vaccini e dei contratti con le case farmaceutiche, il Commissario ha aggiunto: “Siamo davanti ad aziende che il venerdì ti dicono che il lunedì ti arriveranno i vaccini in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non perderei la speranza di riuscire a raggiungere, come abbiamo detto dall’inizio, alladell’diine faremo ogni cosa per perseguire la responsabilità di chi li ha prodotti; né noi né l’Europa abbiamo nulla da rimproverarci”. E’ quanto ha detto a Rai Radio2 il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico. Parlando deinella fornitura dei vaccini e dei contratti con le case farmaceutiche, il Commissario ha aggiunto: “Siamo davanti ad aziende che il venerdì ti dicono che il lunedì ti arriveranno i vaccini in ...

