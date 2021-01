4 Ristoranti | anticipazioni della puntata in onda lunedì 25 gennaio su Tv8

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 25 gennaio 2021) 4, ecco iin252021 su TV8. Alla ricerca del miglior ristorante in un borgoLunigiana252021 torna inAlessandro Borghese con “4” il programma che viaggia per l’Italia alla ricerca del miglior ristorante tra i quattro in gara. L’appuntamento con la nuovain prima tv in chiaro è per stasera alle 21:30 circa su Tv8. L’appuntamento su TV8 adesso è sempre previsto al, e non più al venerdì. Nellainstasera, già andata insu Sky a giugno 2020, ...