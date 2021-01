20 anni di «J Lo» | 10 curiosità sull’album che ha consacrato Jennifer Lopez

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) 20 anni fa, Jennifer Lopez diventava J.Lo grazie all’album con il quale si consacrava nell’olimpo delle sette note come sex symbol del pop (e non solo). Pubblicato nel gennaio 2001 con la Epic Records, il secondo disco della star latina di Hollywood prende il titolo dal nick name conferitole dai fan che avevano accolto con entusiasmo il suo debutto alla musica, due anni prima. Prodotto dall’allora boyfriend Sean «Puff Daddy» Combs , con cui aveva lavorato nel precedente esordio On the 6, l’album J.Lo è un seducente mix di dance, pop latino e R&B.