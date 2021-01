Zona gialla, zona arancione e zona rossa: ecco la nuova divisione dell’Italia regione per regione (Di domenica 24 gennaio 2021) Altro giro, altra colorazione. Come di consueto accade il venerdì si è tenuta la riunione della cabina di regia per analizzare i dati della pandemia in Italia e per decidere le colorazioni di ogni singola regione: zona bianca (nessuna), zona gialla, zona arancione e zona rossa. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è pronta e verrà firmata nelle prossime ore, di seguito le regioni che rimangono in zona gialla, quelle che finiscono in zona arancione e ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Altro giro, altra colorazione. Come di consueto accade il venerdì si è tenuta la riunione della cabina di regia per analizzare i dati della pandemia in Italia e per decidere le colorazioni di ogni singolabianca (nessuna),. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è pronta e verrà firmata nelle prossime ore, di seguito le regioni che rimangono in, quelle che finiscono ine ...

Ecco la mappa dei colori delle Regioni, a partire dal 24 gennaio: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana in area gialla; Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia ...

