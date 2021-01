Zona arancione domenica 24: negozi e supermercati aperti, centri commerciali chiusi (Di domenica 24 gennaio 2021) La Lombardia si è risvegliata Zona arancione dopo il pasticciaccio dei dati errati sui contagi che hanno fatto schizzare l’indice RT imponendo una settimana di chiusure e divieti. Da domenica 24 gennaio per almeno due settimane in Lombardia saranno consentiti gli spostamenti liberi almeno nel proprio comune di residenza. Da domenica hanno riaperto anche i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 24 gennaio 2021) La Lombardia si è risvegliatadopo il pasticciaccio dei dati errati sui contagi che hanno fatto schizzare l’indice RT imponendo una settimana di chiusure e divieti. Da24 gennaio per almeno due settimane in Lombardia saranno consentiti gli spostamenti liberi almeno nel proprio comune di residenza. Dahanno riaperto anche i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

frankiehinrgmc : • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona aranc… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - antoniomisiani : Nell’ordinanza del Ministero della Salute la ricostruzione del clamoroso errore di Regione #Lombardia di Fontana &… - __giusy__1 : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… - BelusciGim : #Milano #Lombardia Oggi zona arancione ma pochi riaprono le attività. #qullochevuolelaggente -