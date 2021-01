Winston Churchill | il celebre premier britannico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021) “God save the Queen“. Così si conclude l’inno inglese ed il piùtra ibritannici,, chissà quante volte nella sua vita, avrà pronunciato queste parole? Un personaggio controverso, amato ed odiato, protagonista indiscusso del Novecento., è stato il più grande e longevo, politico. A lui la storia riserva l’appellativo di eroe della Seconda Guerra Mondiale, che ha portato il mondo verso la liberazione dall’egemonia nazista. La carriera politicanasce in una delle famiglie aristocratiche più antiche d’Inghilterra, il 30 novembre del 1874. Durante la sua gioventù, si arruola e combatte per la corona, prima in India, nella Guerra Mahdista e poi come ...