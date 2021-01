Volley | SuperLega | Monza e Piacenza vincono | battaglia infuocata con Vibo per il 4° posto

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Si è completata la 20ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile, con le due partite serali.ha sconfitto Verona per 3-1 (25-17; 25-19; 23-25; 25-20) grazie alle prestazioni di lusso dello schiacciatore Aaron Russell (22 punti, 2 aces) ma anche dell’opGeorg Grozer (15, 3 aces) e dell’altro attaccante Trevor Clevenot (14), mentre agli scaligeri non sono bastati l’eterno bomber Matey Kaziyski (18) e Thomas Jeaschke (15).ha battuto Ravenna per 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-15): bella rimonta dei brianzoli che continuano la loro stagione da favola e mettono nel mirino il quartodiValentia! Ora i calabresi sono distanti soltanto un punto, il Verodeve recuperare una partita e ...