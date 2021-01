Villas-Boas: «Milik dalla panchina? Non è in condizione» – VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) Debutto con la maglia del Marsiglia per Milik, partito però dalla panchina contro il Monaco. La spiegazione di Villas-Boas Il tecnico dell’Olympique Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Monaco spiegando l’iniziale esclusione di Milik. «Non giocava dal 15 novembre con la sua nazionale. Al Napoli era stato messo da parte. Gli manca il ritmo partita e non vogliamo correre rischi. Continuerà ad allenarsi e tra una settimana la condizione sarà già migliorata. Quando crescerà fisicamente gli daremo più minuti, l’obiettivo è questo. Giocherà sempre di più e tra non molto sarà al 100%». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Debutto con la maglia del Marsiglia per, partito peròcontro il Monaco. La spiegazione diIl tecnico dell’Olympique Marsiglia Andréha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Monaco spiegando l’iniziale esclusione di. «Non giocava dal 15 novembre con la sua nazionale. Al Napoli era stato messo da parte. Gli manca il ritmo partita e non vogliamo correre rischi. Continuerà ad allenarsi e tra una settimana lasarà già migliorata. Quando crescerà fisicamente gli daremo più minuti, l’obiettivo è questo. Giocherà sempre di più e tra non molto sarà al 100%». Leggi su Calcionews24.com

