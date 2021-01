Videogiochi | arte contro mercato Alle 15 | 30 in diretta con EuroLive!

Leggi su eurogamer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi torniamo incon il nostro appuntamento fisso dedicato all'universo videoludico in tutte le sue sfaccettature e agli argomenti più delicati, attuali e importanti della nostra passione preferita. È il momento diè l'argomento principe della live di oggi. Ipossono essere considerati a tutti gli effetti(in questo senso celebri le parole di Shigeru Miyamoto: "sono un designer non un artista") e qual è il rapporto tra l'aspetto più artistico deie il? Una discussione che sicuramente potrà toccare tanti ambiti differenti e che non dovreste assolutamente perdervi. Leggi altro...