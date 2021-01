VIDEO – Mare in burrasca scaraventa grossa boa di segnalamento su scogli lungomare (Di domenica 24 gennaio 2021) Una delle più potenti Mareggiate degli ultimi anni scaraventa una grossa boa galleggiante sugli scogli. Siamo a Salerno, in pieno centro. Il Mare in burrasca, domenica 24 gennaio, sdradica dall’ancoraggio la grande boa e la scaraventa come un relitto sulla barriera del lungoMare Dovrebbe trattarsi del fanale di segnalazione posizionato dall’Autorità portuale nei pressi dell’imboccatura del porto commerciale. Lunedì dovrebbero arrivare le conferme. Intanto la Protezione Civile della regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo. “Dalle 6 di lunedì e fino alle 18, allerta meteo per vento forte e Mare agitato con possibili Mareggiate”. Inoltre fa sapere che la situazione è critica anche nell’entroterra. In Irpinia, ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 24 gennaio 2021) Una delle più potentiggiate degli ultimi anniunaboa galleggiante sugli. Siamo a Salerno, in pieno centro. Ilin, domenica 24 gennaio, sdradica dall’ancoraggio la grande boa e lacome un relitto sulla barriera del lungoDovrebbe trattarsi del fanale di segnalazione posizionato dall’Autorità portuale nei pressi dell’imboccatura del porto commerciale. Lunedì dovrebbero arrivare le conferme. Intanto la Protezione Civile della regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo. “Dalle 6 di lunedì e fino alle 18, allerta meteo per vento forte eagitato con possibiliggiate”. Inoltre fa sapere che la situazione è critica anche nell’entroterra. In Irpinia, ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mare METEO Diretta Maltempo in Campania: vento e mare agitato. VIDEO 3bmeteo Diretta/ Lecce Empoli (Serie B) streaming video e tv: obiettivo Serie A

Diretta/ Lecce Empoli (risultato finale 2-2): clamorosa rimonta dei salentini

ecce Empoli, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie B. PROBA ...Diretta Lecce Empoli. Streaming video e tv del match, risultato finale 2-2: crollo inspiegabile della capolista negli ultimi 10 minuti.