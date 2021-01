Vi ricordate dell’amatissimo Tonio Cartonio? Oggi ha 60 anni ed è totalmente cambiato Stenterete a riconoscerlo!

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 24 gennaio 2021) Avete mai sentito parlare diCar? E’ lo storico personaggio di Melevisione, un programma di successo per bambini, interpretato dall’attore Danilo Bertazzi. Danilo Bertazzi: cos’ha fatto in tv Classe 1960, Danilo Bertazzi si è diplomato al Centro di Formazione Teatrale di Torino e, poco dopo, ha iniziato a lavorare in tv e a teatro. In televisione ha recitato in Versilia 66, Carolina Invernizzi, mentre a teatro recita ne Il piccolo principe, Cuore a gas e in Questa sera si recita a soggetto. La popolarità conCarTuttavia, Danilo raggiunge la popolarità interpretando il personaggio diCarper ben cinque edizioni di Melevisione, dal 1999 al 2004. In quel periodo, Daniele è stato una vera e propria icona per i bambini e ha ottenuto ...