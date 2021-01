Veronica Ursida, ex Uomini e Donne, in ospedale: “Ho subito un’operazione urgente.” (FOTO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, è in ospedale a causa di un’operazione. In questi giorni si è molto parlato di lei a causa delle dichiarazioni fatte da Maria De Filippi durante la precedente registrazione del programma. Proprio questa mattina, poi, la dama ha pubblicato delle Instagram Stories direttamente dal letto di una struttura sanitaria ed ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento abbastanza urgente. Vediamo tutti i dettagli. Perché Veronica Ursida è in ospedale In queste ore, Veronica Ursida ha informato i fan di essere stata ricoverata in ospedale per risolvere un problema di salute che aveva da un po’ di tempo. Diverse settimane fa ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021), ex dama di, è ina causa di. In questi giorni si è molto parlato di lei a causa delle dichiarazioni fatte da Maria De Filippi durante la precedente registrazione del programma. Proprio questa mattina, poi, la dama ha pubblicato delle Instagram Stories direttamente dal letto di una struttura sanitaria ed ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento abbastanza. Vediamo tutti i dettagli. Perchéè inIn queste ore,ha informato i fan di essere stata ricoverata inper risolvere un problema di salute che aveva da un po’ di tempo. Diverse settimane fa ...

