Verona-Napoli oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma di Hellas Verona-Napoli, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di mister Gennaro Gattuso vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, per provare a riscattarsi dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. L’incontro, previsto oggi domenica 24 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in diretta, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma di Hellas, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di mister Gennaro Gattuso vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, per provare a riscattarsi dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. L’incontro, previstodomenica 24 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in, pagelle e highlights al termine. SportFace.

