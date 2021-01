Verona-Napoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Hellas Verona-Napoli, calcio d’inizio alle 15.00 al Bentegodi per il match valido per la 19^ giornata di Serie A: Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Hellas, calcio d’inizio alle 15.00 al Bentegodi per il match valido per la 19^ giornata di Serie A: Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - sscnapoli : ?? | #VeronaNapoli sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? - infoitsport : Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari - infoitsport : Probabili formazioni di Verona-Napoli: Mertens pronto a partire titolare, Kalinic c'è - infoitsport : Verona-Napoli arbitrata da Fabbri? È la seconda volta -