Verona-Napoli, il rientro di Osimehn è l'unica nota lieta della gara (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDi Stefano Colasurdo Serie A – Il match Verona-Napoli si è concluso per 3-1 a favore dei padroni di casa. Dopo l'avvio perfetto degli azzurri con il gol di Lozano, c'è stata la rimonta dell'Hellas. La nota lieta di giornata è però il rientro del centravanti nigeriano Osimhen che ritrova il campo dopo oltre 20 giorni di assenza a causa del covid. L'attaccante è mancato tantissimo a Gattuso ed a tutta la squadra. I suoi movimenti rapidi e veloci, la sua tecnica ed il suo talento sono un bene prezioso per il club. Nel match di oggi non ha trovato troppi varchi complice anche la prestazione opaca di tutta la squadra. Ha comunque mostrato di avere i numeri per fare molto bene nelle prossime partite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gazzetta_it : Gol! Verona - Napoli 3-1, rete di Zaccagni M. (VER) - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Verona 3-1 Napoli Genoa 1-0 Cagliari #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona *3-1 Napoli *(Zaccagni 79‘) #SSFootball - simogattok : RT @capuanogio: Il #Napoli si tira fuori. A #Verona non basta il regalo di #Dimarco per portare a casa la partita: 6^ sconfitta su 18 gioca… - simogattok : RT @glmdj: Il #Napoli ha perso 3-1 con il #Verona. Se non interviene la #ASL diventano dolori per #DeLaurentiis. Qualcuno ha notizie di @r… -