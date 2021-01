Verona - Napoli, i tweet di Anna Trieste (Di domenica 24 gennaio 2021) A Verona sta il sole. Qua a Napoli non si vede il sole da due mesi. A Verona sta il sole già l'ho detto? A Verona STA IL SOLE. A TORINO STA IL SOLE. A Napoli PIOVE. MA ALLORA VEDETE CHE DIO È ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Asta il sole. Qua anon si vede il sole da due mesi. Asta il sole già l'ho detto? ASTA IL SOLE. A TORINO STA IL SOLE. APIOVE. MA ALLORA VEDETE CHE DIO È ...

Gazzetta_it : Gol! Verona - Napoli 3-1, rete di Zaccagni M. (VER) - capuanogio : Il #Napoli si tira fuori. A #Verona non basta il regalo di #Dimarco per portare a casa la partita: 6^ sconfitta su… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Verona 3-1 Napoli Genoa 1-0 Cagliari #SSFootball - SalvioSelcia : RT @Largebenny1: #VeronaNapoli basta non se ne può più con questo strazio, Napoli che soffre il Verona come e più della Juventus, non è u… - ninni869 : @RaiSport Varriale sceglie la fotografia di insigne che piange ????????e dice che se vince con la juve sarebbe 3... Sei… -