Verona - Napoli, Gattuso: 'Il veleno non si compra con 10 euro' (Di domenica 24 gennaio 2021) "Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore, me la sento tanto, è sempre stato così. Le scelte le faccio e mi dispiace per come è andata" . Il rammarico di Gattuso nel post partita ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) "Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore, me la sento tanto, è sempre stato così. Le scelte le faccio e mi dispiace per come è andata" . Il rammarico dinel post partita ...

Gazzetta_it : Gol! Verona - Napoli 3-1, rete di Zaccagni M. (VER) - capuanogio : Il #Napoli si tira fuori. A #Verona non basta il regalo di #Dimarco per portare a casa la partita: 6^ sconfitta su… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Verona 3-1 Napoli Genoa 1-0 Cagliari #SSFootball - NicolaMelis1 : @RafAuriemma @juventusfc @HellasVeronaFC Un coriaceo Napoli non è riuscito a fermare un gran Verona. Peccato Raffaè… - Fortuna94296772 : RT @glmdj: Il #Napoli ha perso 3-1 con il #Verona. Se non interviene la #ASL diventano dolori per #DeLaurentiis. Qualcuno ha notizie di @r… -