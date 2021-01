Verona-Napoli, Gattuso: “Atteggiamento sbagliato, dobbiamo rivedere qualcosa. Ambizioni? L’obiettivo resta uno solo” (Di domenica 24 gennaio 2021) dobbiamo trovare continuità, siamo stati imprecisi e abbiamo pagato le disattenzioni.Queste le parole di Rino Gattuso, allenatore del Napoli intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Verona. Una sconfitta pesante quella subita per 3-1 in favore della compagine scaligera, con lo stesso ex centrocampista che ha voluto con estrema lucidità spiegare ciò che non è andato nella gara del Bentegodi. Ecco le sue dichiarazioni per quel che riguarda la prestazione messa in campo dai suoi giocatori:"Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore che fa le scelte, quindi mi sento molto la responsabilità. E' sempre stato così. Mi dispiace per com'è andata la partita. Il piano gara preparato era chiaro. Nel primo tempo abbiamo giocato sempre in verticale, mettendo sempre ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021)trovare continuità, siamo stati imprecisi e abbiamo pagato le disattenzioni.Queste le parole di Rino, allenatore delintervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il. Una sconfitta pesante quella subita per 3-1 in favore della compagine scaligera, con lo stesso ex centrocampista che ha voluto con estrema lucidità spiegare ciò che non è andato nella gara del Bentegodi. Ecco le sue dichiarazioni per quel che riguarda la pzione messa in campo dai suoi giocatori:"Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore che fa le scelte, quindi mi sento molto la responsabilità. E' sempre stato così. Mi dispiace per com'è andata la partita. Il piano gara preparato era chiaro. Nel primo tempo abbiamo giocato sempre in verticale, mettendo sempre ...

