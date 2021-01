Verona-Napoli (24 gennaio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 24 gennaio 2021) Al Bentegodi il Verona ospita il Napoli dopo la sconfitta di misura sul campo del Bologna che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi della squadra di Juric. Gli azzurri sono alle prese con una stagione ancora indecifrabile, il 6-0 contro la Fiorentina aveva fatto salire le quotazioni della squadra di Gattuso ma InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 24 gennaio 2021) Al Bentegodi ilospita ildopo la sconfitta di misura sul campo del Bologna che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi della squadra di Juric. Gli azzurri sono alle prese con una stagione ancora indecifrabile, il 6-0 contro la Fiorentina aveva fatto salire le quotazioni della squadra di Gattuso ma InfoBetting: Scommesse Sportive e

